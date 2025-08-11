Catania, controlli antidroga nella zona di via Puglia: trovata marijuana in un box

La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne originario della provincia di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei giorni scorsi i poliziotti della squadra volante, con il supporto della squadra cinofili della Questura di Catania, hanno effettuato un’attività di controllo in alcuni garage di un palazzo di edilizia popolare in via Puglia.

I cani antidroga “Maui” e “Briska” hanno attirato l’attenzione dei loro conduttori cinofili segnalando un box dello stabile. Grazie agli accertamenti effettuati in sinergia con la Sala Operativa, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, un 50enne originario della provincia di Genova, che aveva la disponibilità della chiave del lucchetto della porta e che ha raggiunto i poliziotti per consentirgli di effettuare una perquisizione del locale.

Una volta all’interno del box gli agenti hanno trovato diverse buste contenenti marijuana, in alcuni dei quali la droga era già ripartita in dosi pronte per la vendita e vario materiale per il confezionamento della sostanza. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 50enne, nel medesimo palazzo, dove è stata trovata altra sostanza stupefacente della stessa tipologia.