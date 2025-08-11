Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Fine settimana di sangue sulle strade, morta una bimba di due anni e un quindicenne

Due gli incidenti mortali. Un ragazzo di Favara ha perso il controllo dello scooter finendo con violenza sull'asfalto. La bimba è morta in un tragico impatto tra un'auto e un minivan sulla Statale 514

Un quindicenne di Favara, in provincia di Agrigento, è morto dopo avere perso il controllo dello scooter ed essere finito con violenza sull'asfalto. L’incidente è avvenuto nella strada che collega lo stadio comunale del paese con il liceo Martin Luther King.

Samuele Messina era in sella al suo Piaggio Nrg che, prima di finire sul selciato, ha urtato contro un marciapiede o un palo dell’illuminazione. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in condizioni disperate e i medici non hanno potuto fare nulla.

Una bimba di due anni è, invece, morta in un incidente stradale, che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla statale 514 «di Chiaramonte» a Licodia Eubea. Da accertare la dinamica. Nella zona il traffico è rimasto  bloccato. I genitori versano in gravi condizioni. Lo scontro è stato tra un'auto, dove a bordo si trovava la famigliola originaria di Ragusa, e un minivan.

