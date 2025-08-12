Catania, divieto di falò e alcolici sul litorale per il Ferragosto

Il sindaco di Catania Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza che vieta per Ferragosto l'accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso il boschetto della Playa. Il provvedimento mira a salvaguardare l’incolumità pubblica, la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela dell’ambiente, il decoro del territorio, dice il Comune.

Nel dettaglio, l’ordinanza vieta in tutto il litorale del territorio del Comune di Catania dalle ore 8 del 14 agosto alle ore 24 del 15 agosto la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto con qualsiasi mezzo di legna da carbone, carbonella, l'accatastamento di legname o ogni altro materiale simile infiammabile che possa servire all’accensione dei fuochi sulla spiaggia, e inoltre vieta l’installazione di tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori e il consumo di alimenti e bevande alcoliche lungo tutte le spiagge.

Nelle stesse aree è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 18 del 14 agosto alle ore 7 del 15 agosto; per le bevande non alcoliche è vietata la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro.