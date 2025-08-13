Catania, era ubriaco alla guida del Suv: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un giovane catanese per guida in stato di ebbrezza. I poliziotti, in transito di notte sulla circonvallazione, insospettiti dall’andamento di un suv che li precedeva, hanno proceduto al controllo degli occupanti del mezzo. Non appena sceso dalla vettura, il conducente del suv, un 22enne catanese, ha iniziato a farfugliare parole incomprensibili, emanando un forte odore di alcol.

Per questo motivo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad alcooltest, che ha dato esito positivo. Infatti, al primo controllo è risultato un tasso alcolemico di 1,06 grammi per litro e, al secondo controllo, di 0,90 grammi per litro, ben superiore al limite previsto dalla legge. Sulla base di tali risultati, gli agenti hanno denunciato il giovane per guida in stato di ebbrezza e hanno affidato l’auto al passeggero, sobrio e provvisto di patente.

Per il reato di guida in stato di ebbrezza è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno. Ma, nell’immediatezza, i poliziotti non hanno potuto ritirare il documento del 22enne, in quanto il giovane non l’aveva al seguito. Pertanto, lo hanno sanzionato per mancata esibizione dei documenti. Solo successivamente l’Ufficio Territoriale del Governo disporrà la prevista sospensione della patente.