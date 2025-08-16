Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca La morte di Pippo Baudo. il cordoglio del Comune di Catania

La morte di Pippo Baudo. il cordoglio del Comune di Catania

di

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a nome dell’amministrazione, e il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, esprimono «il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, venuto a mancare oggi all’età di 89 anni».

«Pippo Baudo - si legge in una nota del Comune di Catania - è stato molto più di un grande protagonista della televisione italiana: è stato un ambasciatore della sicilianità nel mondo, un figlio illustre della nostra terra che ha portato con orgoglio le radici catanesi in ogni palcoscenico nazionale. La città di Catania e tutto il territorio provinciale perdono oggi un figlio illustre che ha saputo rappresentare al meglio nell’arte e nella cultura i valori di creatività, eleganza e professionalità che caratterizzano la nostra comunità. La sua eredità artistica e umana rimarrà per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi, che in ambito locale ha esercitato con la presidenza e la direzione artistica del Teatro Stabile di Catania e contribuendo a fondare la prima grande emittente
televisiva dell’isola, Antenna Sicilia».

«Nel dolore di questo momento - conclude la nota del Comune di Catania - l’amministrazione si unisce al cordoglio della famiglia e di tutti coloro che hanno amato e stimato Pippo Baudo, esprimendo la più sincera vicinanza e gratitudine per aver reso onore alla nostra terra con la sua straordinaria carriera».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province