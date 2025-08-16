La morte di Pippo Baudo. il cordoglio del Comune di Catania

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a nome dell’amministrazione, e il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, esprimono «il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, venuto a mancare oggi all’età di 89 anni».

«Pippo Baudo - si legge in una nota del Comune di Catania - è stato molto più di un grande protagonista della televisione italiana: è stato un ambasciatore della sicilianità nel mondo, un figlio illustre della nostra terra che ha portato con orgoglio le radici catanesi in ogni palcoscenico nazionale. La città di Catania e tutto il territorio provinciale perdono oggi un figlio illustre che ha saputo rappresentare al meglio nell’arte e nella cultura i valori di creatività, eleganza e professionalità che caratterizzano la nostra comunità. La sua eredità artistica e umana rimarrà per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi, che in ambito locale ha esercitato con la presidenza e la direzione artistica del Teatro Stabile di Catania e contribuendo a fondare la prima grande emittente

televisiva dell’isola, Antenna Sicilia».