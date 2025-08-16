Sospesa l'attività di un chiosco-bar a Catania: «È ritrovo di pregiudicati»

La polizia a Catania ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di via VI Aprile, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notificato il provvedimento al gestore, dopo le diverse costanti azioni di controllo dell’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Gli agenti della squadra volanti hanno avuto modo di constatare, in diversi controlli effettuati in un significativo arco temporale, come il chiosco rappresentasse un luogo di incontro abituale di pregiudicati per reati quelli in materia di stupefacenti, ricettazione, contrabbando e violazione di norme sul monopolio di sali e tabacchi, rapina, lesioni personali, atti persecutori, maltrattamenti contro i familiari e conviventi, fabbricazione di documenti falsi.