Maltempo a Randazzo, crolla il parapetto del ponte Alcantara: Anas chiude il transito

L’Anas, a causa delle forti piogge che hanno colpito Randazzo, in provincia di Catania, ha chiuso in via precauzionale il ponte 'Alcantarà, situato al km 0,179 della strada statale 116 in prossimità del centro abitato del Comune.

L'ingente massa d’acqua, che ha interessato la viabilità statale e locale, ha causato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte, dice l’Anas. I tecnici Anas sono al momento operativi sui luoghi per constatare la situazione complessiva dell’opera e del suo contesto e pianificare le attività di ripristino della viabilità per il collegamento.

Nella giornata di lunedì Anas procederà con la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato al fine di consentire la riapertura della statale con circolazione a senso unico alternato, ripristinando pertanto le condizioni vigenti precedenti al fenomeno meteorologico verificatosi.

Inoltre Anas, dopo gli eventi alluvionali degli anni scorsi che avevano già colpito l’opera, ha predisposto interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte per un importo investimento di circa 1 milione di euro e ha già affidato i relativi lavori nell’ambito di un Accordo Quadro immediatamente operativo.