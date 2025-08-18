Randazzo, dopo il nubifragio Anas al lavoro: oggi la riapertura del ponte San Giuliano

Sono in corso da questa mattina gli interventi di Anas per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 “Randazzo–Capo d’Orlando”, a Randazzo, danneggiato dal violento nubifragio di sabato 16 agosto che aveva causato il distacco del parapetto.

Alle ore 16 di oggi il ponte sarà riaperto al traffico con senso unico alternato. Gli interventi in atto riguardano l’installazione di barriere in cemento provvisorie (new jersey) che consentiranno la riapertura immediata in condizioni di sicurezza.

Parallelamente, Anas ha affidato i lavori di manutenzione programmata, che prenderanno il via giovedì e avranno una durata di circa sei mesi. Il progetto prevede il ripristino completo dei parapetti divelti e la regimentazione delle acque provenienti da monte, considerate la causa del danneggiamento.