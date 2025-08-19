Catania, quartieri passati a setaccio: 11 arresti per droga e 1.200 dosi sequestrate

Nel corso di controlli nei quartieri di San Berillo Nuovo, Librino, San Cristoforo e San Giovanni Galermo la polizia di Catania ha arrestato 11 persone e sequestrato 1.200 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e marijuana, per un potenziale giro d’affari di svariate migliaia di euro.

Tra le droghe sequestrate anche una tipologia di marijuana alterata da pericolosi cannabinoidi sintetici, in grado di produrre gravi effetti allucinogeni negli assuntori. Durante le attività sono state sequestrate e smantellate anche piazze di spaccio dotate di crack room, porte blindate, grate e sofisticati sistemi di videosorveglianza, in grado di effettuare la selezione degli assuntori finalizzata a scongiurare sorprese da parte delle forze di polizia.