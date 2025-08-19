In 106 sbarcano a Lampedusa, altri cento viaggiano sulla Sea Watch verso Catania

Centosei migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia di finanza hanno soccorso i due barconi sui quali viaggiavano 37 e 69 persone. Sul primo natante di 10 metri, c’erano bengalesi, egiziani, pakistani e tunisini partiti, a loro dire, da Tajoura (Libia); sul secondo c’erano invece bengalesi, egiziani e marocchini salpati da Zuara. Stando ai racconti degli sbarcati, i marocchini avrebbero pagato 1.200 euro per il viaggio dal loro Paese di origine, gli egiziani 4 mila euro e i bengalesi 6 mila euro.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 215 ospiti. Duecento le persone che, in mattinata, sono state imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Intanto, «il soccorso civile in mare non si ferma. A bordo della Sea-Watch 5 abbiamo 100 persone soccorse da due imbarcazioni stamattina all’alba. Sono al sicuro sulla nostra nave, che si dirige verso il porto di Catania, assegnatoci dalle autorità italiane». Lo rende noto SeaWatchItaly sui social.