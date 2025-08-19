Pallanuoto donne, l’Ekipe Orizzonte si accorda con Cassarà: il club campione d’Italia annuncia la quinta nuova pedina

Ancora un colpo di mercato per l’Ekipe Orizzonte. Le campionesse d’Italia di pallanuoto femminile annunciano l’arrivo di Beatrice Cassarà, centroboa che arriva dal Plebiscito Canale.

È la quinta operazione in entrata per il club rossazzurro che ha visto rinforzarsi con Vivian Sevenich, Vittoria Sbruzzi e Carlotta Meggiato, riportando a Catania anche Claudia Marletta.

Nata a Busto Arsizio il 14 luglio 2006, è già nel giro del Setterosa ed è stata una delle grandi protagoniste della nazionale italiana di pallanuoto femminile ai Mondiali Under 20, disputati nei giorni scorsi dalle azzurrine in Brasile.

Adesso si prepara a vivere una nuova tappa della sua carriera, dimostrando di essere pronta ad affrontarla con grande entusiasmo e senso di responsabilità: «Sono emozionata e felice - dice Beatrice Cassarà - di poter iniziare questa nuova esperienza. Non nascondo però che un po’ di timore c’è, perché mi dovrò confrontare con atlete di livello molto alto, ma farò del mio meglio per dare il mio contributo alla squadra. Per come vivo io la pallanuoto, lo sport che mi ha letteralmente salvato la vita ed è per me ossigeno (e, appunto, vita), non vedo l’ora di cominciare e di poter ripagare la fiducia che mi è stata accordata, con la possibilità di crescere sia a livello atletico sia come persona».