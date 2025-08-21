Correndo in moto sparò colpi di pistola in aria, arrestato a Catania

La polizia di Stato ha individuato e arrestato un catanese di 18 anni che, nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso, aveva esploso alcuni colpi di pistola in aria. I pistoleri erano cinque e si trovavano a bordo di cinque moto di grossa cilindrata, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania.

Il giovane era stato fermato dopo una fuga tra le vie del quartiere e trovato in possesso di una pistola clandestina che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti della squadra volanti della Questura. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di arma da fuoco clandestina.