Torna in Africa e scompare, ansia a Catania per l'avvocato Denise Zaksongo

A Catania grande apprensione per la scomparsa di Denise Zaksongo. Prima avvocata africana in Italia e già direttrice del Cara di Mineo è scomparsa durante lo scalo a Casablanca lo scorso martedì mattina. Era diretta nel Burkina Faso, per andare a trovare la famiglia, ma non ha mai preso il secondo aereo per giungere a destinazione.

Adesso l'appello del marito, Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania: «Ho sentito mia moglie martedì mattina alle 8 l’ultima volta, era in aeroporto a Casablanca, dove avrebbe dovuto attendere fino a sera la coincidenza per il Burkina Faso - dice - Stava bene, abbiamo parlato brevemente e ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo risentiti più tardi». Alla seconda chiamata, quella delle ore 12, Denise Zaksongo non ha risposto. E il cellulare risulta spento.