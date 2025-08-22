Catania, auto invase dai verbali-truffa: «Non effettuate i pagamenti diretti con il Qr code»

Da giorni sarebbero in circolazione dei falsi verbali di presunte violazioni al Codice della Strada. Lo rende noto il Comando della Polizia Locale di Catania. Nei giorni scorsi, infatti, nel territorio di Taormina, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti riportanti l’intestazione della Polizia Locale di Catania e recanti un QR code per il pagamento immediato di una presunta sanzione.

Dal Comando dei vigili urbani fanno sapere che "tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dal Comando, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita. Tali falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento, come la data incompleta, l’assenza di targa, luogo e orario della presunta infrazione e la mancanza di indicazioni sulle modalità di pagamento alternative al QR code".

Il Comando invita pertanto i cittadini a non effettuare alcun pagamento sulla base di questi documenti e a verificare sempre l’autenticità di ogni verbale, Eventuali documenti sospetti, fanno sapere i Vigili urbani, devono essere segnalati senza indugio contattando il numero 095531333 o inviando una comunicazione all’indirizzo [email protected]. La Polizia Locale ribadisce "l'importanza della collaborazione dei cittadini per contrastare simili condotte fraudolente: conservare una copia del documento contraffatto e, se possibile, fotografarlo, rappresenta un contributo utile per agevolare le indagini in corso e garantire la tutela della sicurezza stradale"