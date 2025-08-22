Etna, nuovo sopralluogo del Corpo forestale

Il Corpo forestale della Regione siciliana ha effettuato nella serata di ieri un nuovo sopralluogo nelle aree sommitali dell’Etna interessate dall’attuale fase eruttiva. È stata raggiunta la frattura apertasi il 20 agosto a quota 3100 metri, mentre si registra una significativa trasformazione del paesaggio nella zona della bocca effusiva di quota 2900 metri, attiva dal 14 agosto: qui la lava si è ingrottata formando un piccolo hornitos, struttura conica generata da espulsione lavica.

L’attenzione sul fenomeno rimane massima, con aggiornamenti costanti da parte dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il quale ha comunicato che «la bocca effusiva a circa 3200 metri, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, presenta attività di spattering e alimenta un flusso lavico diretto verso sud-ovest.

Il fronte più avanzato ha raggiunto quota 3030. Prosegue l’attività effusiva dalle bocche a 3100 e 2980 metri L’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est continua, con lanci di prodotti piroclastici oltre l’orlo craterico.