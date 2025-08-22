Rintracciata Denise Zaksongo, il marito ne aveva denunciato la scomparsa

E’ stata ritrovata e sta bene Denise Zaksongo, la prima avvocata africana ad esercitare la professione forense in Italia, di cui il marito aveva denunciato la scomparsa lo scorso martedì. La donna era partita in aereo, da Catania, dove vive, per il Burkina Faso, facendo scalo a Casablanca, in Marocco. Da lì avrebbe dovuto proseguire il viaggio.

Il marito, Renato Farina, medico del Policlinico di Catania, l'aveva brevemente sentita per telefono lo scorso martedì e da quel momento non aveva più avuto sue notizie. Il telefonino di Zaksongo risultava spento e la donna non era mai salita sull'aereo per il Burkina Faso. Ma dopo aver denunciato la scomparsa ai carabinieri e allertata la Farnesina, stamane Farina ha ricevuto una telefonata dalla polizia, come ha riferito al Gr1. Gli agenti l’hanno avvertito che la moglie è stata rintracciata ed è su un volo per il Burkina Faso.

«Sta bene - ha detto il marito -. Probabilmente aveva solo sonno e voleva riposare. La polizia non mi ha detto altro, penso che mi contatteranno in giornata dall’ambasciata italiana».