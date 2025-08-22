Scomparsa a Casablanca, apprensione per l'avvocato Denise Zaksongo

Diventa un giallo internazionale la scomparsa di una legale residente a Catania che si era recata in Burkina Faso. Dopo l’atterraggio del volo dal capoluogo etneo a Casablanca, la donna aveva telefonato al marito per rassicurarlo che tutto era andato bene e che stava per prendere un altro aereo per giungere alla destinazione finale, dove però non è mai arrivata.

È stato proprio il marito, un medico radiologo del Policlinico universitario, Renato Farina, a lanciare l’allarme ieri mattina, dopo aver presentato una denuncia ai carabinieri. L’ultimo contatto con Denise Zaksongo risale a martedì.

La donna africana esercita in Italia ed stata vice direttrice del Cara di Mineo, il grande centro di accoglienza per migranti chiuso già da qualche anno. Era diretta nel Burkina Faso, per andare a trovare la famiglia, ma non ha mai preso il secondo aereo per giungere a destinazione. Lo confermano fonti della Farnesina.