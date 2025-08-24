Elisoccorso in Sicilia, l'Anac vigila sul servizio e il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei conti

Nelle scorse settimane l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha aperto un procedimento di vigilanza sul servizio di elisoccorso in Sicilia, chiedendo documentazione sugli affidamenti e sulle proroghe dal 2013 fino ai bandi previsti per il 2025, dopo anni di rinvii e procedure sospese. Il Codacons, attraverso la propria task force legale, ha quindi annunciato la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti, affinché vengano accertati eventuali profili di danno erariale e sia garantito un monitoraggio rigoroso delle procedure future.

«Non si tratta dell’unico caso sotto osservazione - dichiara Bruno Messina, vicepresidente Codacons Sicilia - perché la magistratura contabile ha acceso i riflettori anche sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione. In particolare, sul mancato acquisto del Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova a Palermo, oggi affittato a canoni ritenuti eccessivi, con un possibile danno vicino al milione di euro. Appresa la notizia, il Codacons ha avviato un accesso agli atti, riservandosi di intervenire davanti alla Corte dei Conti».