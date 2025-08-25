Dà fuoco alla casa della moglie, marito violento arrestato a Catania

Ha appiccato il fuoco in casa della moglie, dopo averla minacciata. L’uomo, un 32enne originario delle isole Mauritius, è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Catania per incendio doloso e denunciato per maltrattamenti in famiglia. E’ stato bloccato mentre stava per fuggire. I poliziotti hanno poi fatto evacuare gli altri residenti della palazzina, mettendoli in sicurezza. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

La donna ha presentato denuncia contro il marito raccontando di numerose violenze subite spesso causate da stati di alterazione del 32enne dovuti all’assunzione di alcol. L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida del gip,