Deposito di auto rubate scoperto ad Aci Sant'Antonio, un arresto VIDEO

Un fondo agricolo adibito a deposito di auto rubate è stato scoperto, in provincia di Catania, da carabinieri di Aci Sant’Antonio che hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente a Giarre, per riciclaggio e ricettazione. Per gli stessi reati, in concorso, è stato denunciato il proprietario del terreno, un uomo di 86 anni. Nel fondo, in un’area di circa 900 metri quadrati, militari dell’Arma hanno trovato diverse vetture, cinque delle quali rubate, e componenti di veicoli di recente costruzione, destinati presumibilmente al mercato nero. L’uomo è stato bloccato mentre era intento a smontare un’auto.