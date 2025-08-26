Catania, colpi di pistola contro un'abitazione e un centro estetico

Due sparatorie sono avvenute la notte scorsa a Catania: cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del rione San Cristoforo e una ventina contro un negozio di estetica di via Garibaldi. Sui due posti è intervenuta la polizia scientifica. Sui due episodi indaga la squadra mobile della Questura anche per verificare se ci sono collegamenti tra loro e con altre sparatorie del genere avvenute a Catania.

«Intervenga il Viminale»

«Venti colpi di arma da fuoco esplosi contro un’attività commerciale la scorsa notte. Altri cinque colpi esplosi poco prima. E’ successo a San Cristoforo ma succede ogni santo giorno in tantissimi altri quartieri di Catania -ed è successo anche a Misterbianco alcuni giorni fa e in altri comuni della provincia - di assistere ad episodi di inaudita violenza. Non passa giorno che non si registrino furti, rapine, scippi ma anche minacce e intimidazioni a danno di cittadini, esercenti e turisti. La misura è colma. Ecco perchè ho presentato un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere che il governo regionale si attivi affinchè il ministero dell’Interno disponga interventi immediati a tutela della sicurezza». Lo afferma Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e componente della commissione Antimafia all’Ars.