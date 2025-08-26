Migranti, Sos Mediterranee: «Noi ong chiediamo un coordinamento»

«Il ministro Piantedosi ha oggi dichiarato sul suo account ufficiale che è lo Stato a gestire e coordinare i soccorsi in mare, non le Ong. Questo è quanto chiediamo da sempre: un coordinamento efficace e efficiente dei soccorsi finalizzato a ridurre morti in mare e una missione di ricerca e soccorso istituzionale per salvare vite». Lo afferma Valeria Taurino, la direttrice di Sos Mediterranee Italia, chiedendo al governo di «interrompere qualsiasi collaborazione con la Libia e di avviare immediatamente una indagine finalizzata al perseguimento dei responsabili di atti criminali

come quello subito dalla Ocean Viking».

«Non abbiamo però ascoltato - aggiunge Taurino - nessuna parola in merito al fatto che operatori umanitari e persone naufraghe siano state brutalmente attaccate da spari armati dalla guardia costiera libica in acque internazionali e dopo il coordinamento con le Autorità competenti dello Stato italiano. Nemmeno una parola».

«Sos Mediterranee - sottolinea Taurino - opera sempre nel pieno rispetto del diritto marittimo internazionale ed è nata per colmare il vuoto di soccorso lasciato dagli Stati».