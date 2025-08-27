Catania, droga nascosta nel bagno: arrestato grazie al fiuto dei cani antidroga

Nascondeva cocaina e marijuana nel bagno di casa, ma è stato scoperto grazie al fiuto dei cani antidroga della polizia. Un pregiudicato di 49 anni di Catania è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo nel quartiere San Giorgio. Gli agenti, saliti fino al terzo piano di un edificio da cui proveniva un forte odore di marijuana, hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile. I cani Ares e Maui hanno subito segnalato la porta di un appartamento.

All’interno, dopo una perquisizione, gli agenti hanno trovato in un mobile del bagno due bustine con 26 grammi di cocaina e una busta con altri 6 grammi di marijuana. In casa c’era una donna, sorpresa dalla scoperta, che ha poi chiamato il marito: l’uomo si è assunto la responsabilità della droga e il pm lo ha spedito ai domiciliari.