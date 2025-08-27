Smantellato fortino della droga a Catania, arrestati due pusher: accettavano pagamenti pure in superalcolici

Blitz dei carabinieri nel quartiere San Cristoforo a Catania. Due uomini di 39 e 38 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga dopo un’irruzione in un appartamento di Cortile Doberdò, trasformato in una vera e propria base per lo smercio di cocaina e crack.

I militari del Nucleo investigativo, dopo giorni di osservazione e pedinamenti, hanno fatto irruzione nello stabile. Uno degli indagati ha tentato la fuga sui tetti lanciando alcune dosi di droga, poi recuperate e sequestrate, mentre l’altro ha cercato di ostacolare i carabinieri ed è stato subito immobilizzato.

Durante la perquisizione sono stati trovati oltre 20 grammi di cocaina e 5 di crack già divisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un quaderno con la contabilità dello spaccio e quasi mille euro in contanti. La droga, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 3 mila euro.

Singolare la scoperta di numerose bottiglie di superalcolici, utilizzati come forma di pagamento alternativo: un vero e proprio baratto al posto del denaro. L’immobile, abbandonato e blindato con cancelli in ferro artigianali dotati di feritoie per lo scambio, era stato strutturato come un fortino per facilitare la fuga dei pusher.