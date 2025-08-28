Catania, drone carico di cellulari diretto in carcere: denunciati due maggiorenni e un minorenne

Tre giovani, un ventunenne e un diciottenne di Paternò insieme a un diciassettenne di Catania, sono stati bloccati dalla polizia mentre cercavano di introdurre nel carcere del capoluogo etneo alcuni cellulari servendosi di un drone. I tre sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso.

Durante l'operazione, gli agenti delle volanti della questura hanno sequestrato un drone, un rocchetto di lenza da pesca, tre smartphone e due mini cellulari. La polizia ha sequestrato anche i cellulari in uso ai tre indagati. La loro posizione è al vaglio della Procura di Catania e di quella per i minorenni.