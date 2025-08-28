Catania, evade da una comunità e viene bloccato in via Palermo: arrestato un diciannovenne

Era fuggito da una comunità per minori dove si trovava dopo un arresto per possesso di una pistola con matricola abrasa e munizioni. Un ragazzo di 19 anni stato rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato Nesima che lo hanno bloccato in via Palermo a Catania.

I poliziotti lo hanno notato mentre parlava con altri due coetanei: alla vista della volante ha tentato di scappare tra le stradine del quartiere, ma è stato inseguito e fermato dopo poche decine di metri.

Dai controlli è emerso che il giovane, pochi giorni prima, si era allontanato arbitrariamente dalla comunità in cui era stato collocato. La Corte d’Appello, sezione minori, aveva disposto l’aggravamento della misura cautelare ordinando l’accompagnamento in un istituto penale per minorenni. Dopo le formalità, il diciannovenne è stato trasferito alla casa circondariale di Bicocca.