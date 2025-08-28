Giallo a Fondachello, donna trovata morta in mare ma non ha ancora un nome

Il cadavere di una donna, dall’apparente età di 70 anni, è stato recuperato in mare da un bagnino nel tratto di mare antistante la costa di Fondachello. La vittima, che indossava un costume da bagno, a diverse ore dal ritrovamento non è stata ancora identificata e non risultano, al momento, presentate denunce di scomparsa nella zona. Il bagnino, Carmelo Turrisi, ha detto di avere «vanamente tentato le manovre di rianimazione ma, purtroppo la donna era già priva di vita». «Ho portato il corpo a riva - ha aggiunto - ed ho allertato il 118 e i carabinieri». La salma, su disposizione della Procura di Catania, che al momento non ha ritenuto di disporre l’autopsia. Dopo l’esame esterno del medico legale, è stata portata nell’obitorio del Policlinico universitario del capoluogo etneo.