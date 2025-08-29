Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca C'è allarme per l'Etna: limitazioni per i turisti

C'è allarme per l'Etna: limitazioni per i turisti

di

Quella in corso sull'Etna «è un’eruzione «normale», nei limiti, ma «siccome è un vulcano imprevedibile tutto può succedere» e per questo è necessario «adottare la massima cautela, tenendo sempre presenti le procedure da eseguire in caso di un’accelerazione improvvisa dell’attività eruttiva». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, sull’attività in corso sul vulcano attivo più alto d’Europa a margine di Etna forum, a Ragalna.

Già ieri mattina (28 agosto 2025) il dipartimento regionale della Protezione civile aveva pubblicato in seguito a un messaggio del sistema Etnas, gestito dall’Osservatorio Etneo dell’Ingv, un allarme per l’imminenza di fontane di lava. La Protezione civile ha ricordato che in caso di allarme deve essere interdetto l’accesso alle aree sommitali del vulcano, e «devono essere sospese con immediatezza tutte le attività che si svolgono» nelle stesse aree.

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province