Quarta notte di fuoco a Catania, presi di mira altri due negozi

Altra notte di fuoco a Catania dove per la quarta volta consecutiva sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro attività commerciali. Ad esser colpiti sono stati una panineria nel rione Fossa della Creta e un bar-Tabacchi della zona del viale Mario Rapisardi. Sulla prima sparatoria indaga la polizia, sulla seconda i carabinieri. La notte precedente oltre una decina di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’ingresso di una panineria nel Villaggio Sant'Agata a Catania.

Nelle notti precedenti gli obiettivi sono state attività commerciali e, in un altro caso, anche contro l’ingresso di un’abitazione privata. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.