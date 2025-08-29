Rissa tra parenti a Sant'Agata Li Battiati, cinque denunce

Cinque persone, imparentate tra loro, sono state denunciate per rissa da carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati. Sono un uomo di 52 anni, sua moglie di 46 anni, una sorella di 57 dell’uomo e suo marito di 63 anni oltre al figlio ventunenne di questi ultimi. A scatenare la rissa sarebbe stata una lite per motivi condominiali acuti da rancori pregressi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il cinquantaduenne avrebbe colpito più volte con una mazza da baseball il cognato, nei confronti del quale avrebbe anche cercato di usare un coltello, non trovato dagli investigatori. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 hanno trasportato i due cognati in due ospedali di Catania, così come la moglie del cinquantaduenne, dopo un malore accusato in caserma nell’immediatezza dei fatti. I cinque dei feriti hanno avuto prognosi mediche comprese tra i 12 e i 30 giorni per lesioni varie.