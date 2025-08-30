Catania: i genitori vanno in caserma per denunciarlo, lui si vendica e appicca il fuoco in casa

Carabinieri della stazione di Piazza Dante di Catania hanno denunciato un pregiudicato di 36 anni per danneggiamento a seguito di incendio, aggravato e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, tossicodipendente, dopo il rifiuto di ieri della madre di dargli dei soldi, l’ha aggredita, come aveva fatto già altre volte, ma è stato bloccato dal padre.

Durante la notte è rientrato urlando contro i genitori per avere del denaro. La coppia, preoccupata, oggi si era recata dai carabinieri per denunciare le condotte violente del figlio e

mentre marito e moglie erano in attesa in caserma è arrivata loro la telefonata di un vicino che li informava che a casa loro c'erano i vigili del fuoco per spegnere un incendio appiccato

dal figlio. Il padre del 36enne ha accusato un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso mentre l’uomo ha riportato lievi ustioni. I vigili del fuoco, completate le operazioni di

spegnimento, hanno effettuato un’ispezione all’interno di quel che restava integro dell’abitazione accertando che era stato tagliato il tubo del gas della bombola posta in cucina, che era

stata portata sul balcone e poi era stato appiccato il fuoco.