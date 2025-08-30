Parcheggiatore ucciso a Catania, svolta nelle indagini: fermato un sospettato

È stato fermato l’uomo sospettato di avere ferito mortalmente un uomo di 40 anni davanti a un parcheggio di un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. È stato bloccato in via Aretusa. Sul posto sono intervenuti carabinieri del comando provinciale e funzionari della squadra mobile della Questura. Secondo le prime informazioni, sarebbe un etiope di 37 anni che svolgeva l’attività di posteggiatore abusivo nel parcheggio in cui è stato commesso l’omicidio. La posizione dell’uomo è al vaglio della Procura. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.