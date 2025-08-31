Biancavilla, 48enne sorpassa l’auto dei carabinieri: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Notte movimentata a Biancavilla, dove un 48enne di Adrano è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, intorno alle 2:50 ha sorpassato a tutta velocità una pattuglia che stava transitando lungo il viale dei Fiori. La manovra azzardata ha spinto i militari della Stazione di Biancavilla a inseguirlo fino a via Casale dei Greci, ad Adrano, dove l’automobilista è stato fermato.

Scendendo dal veicolo, ha mostrato subito chiari segni di alterazione psicofisica: alito vinoso ed eccessiva loquacità. Il controllo con l’etilometro ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico superava 1,5 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Per il 48enne è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’auto ai fini della confisca.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcol, reato che prevede sanzioni penali.