Catania, evade dai domiciliari: un giovane di 22 anni finisce in carcere

La polizia ha arrestato un ventiduenne catanese, già condannato in primo grado per spaccio di droga, dopo la decisione della Corte d’Appello di Catania che ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Il giovane era stato sorpreso dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre litigava in strada con un’altra persona, nel quartiere San Cristoforo. Durante l’identificazione, le verifiche hanno rivelato che si trovava agli arresti domiciliari e che si era allontanato senza autorizzazione, configurando così il reato di evasione.

Alla luce della violazione, la Corte ha aggravato la misura cautelare, ordinando il trasferimento in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dagli stessi poliziotti che, dopo gli adempimenti di rito, hanno accompagnato il giovane in cella.