Biancavilla, chiama il 112: «Ammazzo mia moglie». Ma era ubriaco ed è stato denunciato

Attimi di tensione a Biancavilla, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Paternò sono intervenuti d’urgenza dopo una chiamata al 112. A chiedere l’intervento era stato un bracciante agricolo di 46 anni, con precedenti, che in evidente stato di alterazione aveva minacciato di «uccidere la moglie» se non fosse arrivata subito una pattuglia.

I militari hanno raggiunto l’abitazione temendo il peggio. Una volta dentro, però, la scena era ben diversa da quella immaginata: la casa in ordine, nessun segno di violenza e la donna, coetanea del marito, tranquilla e illesa. È stata proprio lei a spiegare che la telefonata era frutto dello stato di ubriachezza dell’uomo e che aveva cercato di impedirgli di chiamare.

Alla vista dei carabinieri, però, il quarantaseienne non si è calmato e ha reagito con frasi minacciose nei loro confronti. Per lui è scattata la denuncia per procurato allarme e minacce a pubblico ufficiale.