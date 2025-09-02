Blitz antidroga a Catania, i pusher scappano dai tetti dei palazzi

La Polizia ha coordinato, ieri sera, una attività di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Impegnati oltre cinquanta agenti. In via Capo Passero e in via Ustica, all’arrivo dei poliziotti le porte blindate di alcune case sono state immediatamente chiuse dall’interno con speciali chiavistelli, mentre sentinelle e pusher hanno tentato la fuga dai tetti degli appartamenti, evidentemente utilizzati come base logistica per le attività di spaccio.

Con l’aiuto dei vigili del fuoco sono stati rimossi tutti gli ostacoli per impedire i controlli, gli agenti hanno passato al setaccio tutti gli angoli delle abitazioni e grazie ai cani antidroga è stato possibile scoprire i nascondigli: impianti elettrici, finte mattonelle, cassette postali, il vano contatori e, persino, alcuni giocattoli. Complessivamente, è stato trovato e sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti tra marijuana e cocaina, per un totale di 1.500 dosi pronte per essere spacciate. Se immesse nel mercato, le dosi avrebbero fruttato agli spacciatori un giro d’affari di circa 20.000 euro.