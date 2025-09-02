Catania, evade dai domiciliari per un colpo al supermercato: arrestato con un complice

Tentano un colpo in un supermercato della zona di Gelso Bianco, a Catania, ma vengono sorpresi dalla vigilanza e bloccati dalla polizia. Protagonisti due pregiudicati catanesi, un ventiseienne già ai domiciliari e un trentacinquenne con precedenti per reati contro il patrimonio e droga.

Il piano è durato pochi istanti. Le telecamere interne li hanno ripresi mentre forzavano la porta del magazzino. Gli addetti alla sicurezza hanno subito chiamato il 112 fornendo una descrizione precisa, e tre volanti sono arrivate sul posto, chiudendo ogni via di fuga.

Il più giovane ha tentato la corsa oltre il cancello di recinzione, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Il complice ha resistito di più: in fuga tra i campi, brandiva un flex a batteria e poi un palanchino di ferro di 75 centimetri, con cui ha provato a colpire uno degli agenti. Solo la prontezza del poliziotto, che ha schivato il colpo ed estratto il taser, ha evitato il peggio. L’uomo è stato immobilizzato nonostante calci e pugni.