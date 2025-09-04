Catania, chiede soldi con insistenza e aggredisce un passeggero del treno: arrestato un trenunenne

Ha aggredito un viaggiatore giunto in treno a Catania da Siracusa per non aver assecondato la sua richiesta di soldi. L’aggressore, uno straniero di 31 anni, è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti, in pochi istanti, dopo la richiesta di intervento giunta in Sala Operativa attraverso la segnalazione al numero unico d’emergenza da parte di alcune persone che hanno assistito alla scena, avvenuta nei pressi della Stazione Centrale di Catania. Nello stesso tempo, il fatto ha attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Esercito, in transito proprio in quei momenti in zona, bloccando l’aggressore. Dopo pochi istanti, è giunta sul posto una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Centrale" che ha raccolto le informazioni e gli elementi utili per ricostruire l’intera vicenda.