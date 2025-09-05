Catania, crack room e basi di spaccio: maxi operazione della polizia a San Cristoforo

Maxi operazione della polizia nel quartiere di San Cristoforo, a Catania. Oltre cinquanta agenti, tra volanti, gruppo cinofili, reparto a cavallo, squadra mobile e reparto prevenzione crimine, hanno passato al setaccio l’area con posti di blocco e blitz in alcuni palazzi di via Gramignani e via Murifabbro, trasformati in basi di spaccio.

All’interno dei due edifici è stata trovata una crack room con alcuni assuntori, mentre i pusher sono fuggiti dai tetti. I due immobili, già monitorati in passato, sono stati sequestrati. Un uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica per un allaccio abusivo.

Controllate anche due stalle abusive: sequestrati quattro cavalli, uno senza codice identificativo, e sanzioni per 6.500 euro. Complessivamente identificate 439 persone e controllati 170 veicoli, con 72 infrazioni al Codice della Strada. Sequestrate 7 auto prive di assicurazione, denunciato un conducente trovato con un tirapugni.