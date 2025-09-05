L'Imam di Catania: da Flotilla il richiamo a una coscienza internazionale

«Il popolo palestinese vive da oltre settant'anni una condizione di privazione dei diritti fondamentali. La striscia di Gaza, in particolare, è oggi uno dei luoghi più dolorosi del nostro tempo. In questo scenario il concetto di sumud, ovvero la fermezza e la resilienza, non è soltanto una parola ma la testimonianza viva di un popolo che, nonostante tutto, continua ad affermare il proprio diritto all’esistenza e alla dignità». Lo afferma il presidente della Comunità islamica in Sicilia e Imam di Catania, Abdelhafid Kheit.

«La partenza della Sumud Flotilla, diretta a Gaza per rompere simbolicamente l’assedio e portare solidarietà - aggiunge - è un atto che va ben oltre il trasporto di aiuti: rappresenta un richiamo alla coscienza internazionale. È un gesto che chiede al mondo di non voltarsi dall’altra parte. Il mio appello è rivolto in particolare ai giornalisti, che hanno il compito essenziale di raccontare la verità. Chiediamo loro di dare spazio a questa vicenda, di andare oltre la cronaca superficiale e di restituire umanità ai numeri e alle statistiche».