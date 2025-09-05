Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Paternò, arrestate tre persone per violenza sessuale su due turiste ungheresi

Due turiste ungheresi sono state aggredite e costrette a subire abusi sessuali a Paternò, in provincia di Catania, da tre giovani di origine marocchina di 21, 22 e 24 anni, irregolari sul territorio italiano. I tre sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

L’episodio è avvenuto dopo una giornata al mare: le ragazze avevano accettato un passaggio per rientrare al loro B&B, ma i tre uomini le hanno portate fuori città, palpeggiandole contro la loro volontà e costringendole ad assumere cocaina. Una delle vittime, con un espediente, è riuscita ad avvisare la sorella e a fornire la targa del furgone.

Grazie alla segnalazione e alla localizzazione del cellulare, le volanti hanno intercettato il mezzo a Paternò, trovando le due turiste in lacrime su una panchina e i tre uomini accanto al Van. Arrestati su disposizione della Procura, dopo la convalida il giudice ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.

