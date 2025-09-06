Asp di Catania, riapre l’Ispettorato Micologico: controlli gratuiti per funghi sicuri

Dal 15 settembre torna operativo l’Ispettorato Micologico dell’Asp di Catania, servizio fondamentale per la tutela della salute pubblica e punto di riferimento per il riconoscimento e la certificazione dei funghi spontanei.

Coordinato dall’UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) e afferente al Dipartimento di Prevenzione, l’Ispettorato garantisce gratuitamente ai cittadini la verifica della commestibilità dei funghi raccolti per uso personale. Per quelli destinati alla vendita al dettaglio e alla ristorazione, è previsto invece un contributo simbolico di 1 euro al chilo, con certificazione ufficiale dei micologi aziendali.

Reperibilità ospedaliera e analisi di laboratorio

Dal 1° settembre è attivo anche il servizio di reperibilità ospedaliera, che consente l’intervento immediato dei micologi in caso di sospette intossicazioni da funghi. Il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp garantisce inoltre la ricerca delle amanitine nei pazienti ricoverati per avvelenamenti da specie velenose come l’Amanita phalloides, responsabile delle intossicazioni più gravi.