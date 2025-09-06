Castiglione di Sicilia, fiamme a vigneti e bosco: bruciati 20 ettari di vegetazione

Paura a Castiglione di Sicilia per un vasto incendio che ha interessato contrada Carranco. Le fiamme si sono propagate nel primo pomeriggio e hanno impegnato le squadre della forestale di Linguaglossa e di Zafferana Etnea, oltre ai vigili del fuoco.

Il vento e la natura impervia dei luoghi hanno reso necessario l’intervento dei mezzi aerei: in azione un elicottero regionale e un Canadair. Dopo ore di lavoro le fiamme sono state spente evitando danni gravi alle aziende vitivinicole e alle abitazioni della zona. Il bilancio è di circa 20 ettari di vegetazione andati distrutti.