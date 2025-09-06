Giarre, al via il restauro della chiesa del Convento

Una giornata che segna una svolta per la comunità giarrese. Ieri, venerdì 5 settembre, si è svolta la consegna ufficiale dei lavori per il restauro della chiesa degli Agostiniani scalzi, dedicata alle Anime Purganti e conosciuta come chiesa del convento.

L’intervento, finanziato con 1 milione e 100 mila euro di fondi PNRR, punta alla messa in sicurezza della struttura, al rifacimento del tetto e alla posa di un nuovo pavimento. Un progetto che consentirà di restituire alla città uno degli edifici religiosi più antichi e identitari. La chiesa, sotto la gestione del Fondo Edifici di Culto (FEC), potrà così rinascere e tornare a essere un punto di riferimento spirituale e culturale.

Alla cerimonia erano presenti il parroco don Nino Russo e il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici don Angelo Milone, che ha seguito con attenzione l’intero iter burocratico. Insieme a loro, Alberto Cardillo (Ufficio Beni Culturali Regione Siciliana), Giuseppe Marano (Soprintendenza di Catania), il progettista Agostino Giuseppe e il RUP Carlo Catalano.