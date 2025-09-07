Catania, fermato mentre spingeva uno scooter rubato: arrestato un marocchino di 42 anni

Colto in flagrante mentre spingeva un motociclo rubato lungo la circonvallazione di Catania. Un marocchino di 42 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato e denunciato per possesso di arnesi da scasso.

L’uomo è stato notato da una pattuglia della squadra volanti in viale Andrea Doria: alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato. Lo scooter presentava il blocco di accensione forzato e mancava della chiave.

Grazie alle verifiche con la sala operativa, la polizia è risalita al proprietario che non si era ancora accorto del furto. Il motociclo è stato restituito, mentre nella borsa del marocchino sono stati trovati diversi strumenti che servivano ad accendere il mezzo. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.