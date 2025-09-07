Catania, fuochi d’artificio in strada per un compleanno: denunciati due giovani

Volevano festeggiare il compleanno di un’amica sparando fuochi d’artificio in strada, ma sono stati fermati dalla polizia. Due giovani catanesi, di 24 e 28 anni, sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose sulla pubblica via.

Gli agenti del Commissariato Nesima, durante un controllo in viale Mario Rapisardi, hanno sentito lo scoppio di numerosi fuochi ed hanno raggiunto una piazzetta da cui provenivano. Alla vista della volante, il gruppo di ragazzi ha tentato di disperdersi, ma due di loro sono stati bloccati.

I poliziotti hanno trovato sul posto il contenitore di una batteria di 100 tubi esplosi senza le necessarie cautele previste dalla normativa. Per i due giovani è scattata la denuncia.