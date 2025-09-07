Catania, ruba bancomat e tenta acquisti per oltre 900 euro: denunciata una donna di 32 anni

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno denunciato una donna di 32 anni, residente nel Messinese e di origini straniere, accusata di ricettazione e utilizzo illecito di carte di credito.

Le indagini sono partite lo scorso marzo dopo la denuncia di un ventenne di Acireale, che aveva segnalato il furto del portafogli con all’interno la carta bancomat. Poco dopo il giovane aveva ricevuto alcuni messaggi relativi a operazioni respinte e, controllando i movimenti dal cellulare, si era accorto che la carta era stata utilizzata per acquisti per un totale di 145 euro.

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti grazie alle immagini di videosorveglianza di supermercati, negozi di abbigliamento e una farmacia. Decisiva la registrazione di un negozio di telefonia del centro di Catania, dove la donna aveva tentato di acquistare un cellulare da 928 euro con la carta, ormai bloccata.

Altri tentativi di pagamento, anche per pochi euro, erano stati respinti dal sistema. Attraverso i dati forniti nei negozi e i successivi accertamenti, i militari sono riusciti a identificarla e a denunciarla.