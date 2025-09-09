Aggressione ed estorsione e Catania, arrestato un giovane di 24 anni

Arrestato per tentata estorsione e ricettazione, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, un 24enne originario dell’Africa occidentale, domiciliato di fatto a Catania. Il giovane, dopo aver avvicinato un 38enne che stava passeggiando in piazza Scammacca, gli avrebbe richiesto con insistenza denaro, minacciandolo di ritorsioni qualora non avesse prelevato da un bancomat e consegnato la somma di 500 euro. La vittima sarebbe riuscita a fuggire raggiungendo un vicino ristorante per cercare aiuto ma, poco dopo, sarebbe stata nuovamente avvicinata dal 24enne che, a quel punto, la avrebbe anche aggredita, colpendola con una sedia del locale. Riuscito a schivare i colpi, il malcapitato ha subito chiamato il 112, facendo così scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Le «gazzelle» hanno bloccato il sospettato in via Antonino di Sangiuliano e condotto nel carcere di Piazza Lanza.