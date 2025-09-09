Una borsa con un fucile ad aria compressa sui binari della Militello-Vizzini

Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, su segnalazione del personale di Rfi, per una valigia nera abbandonata sui binari della tratta ferroviaria Militello-Vizzini, nel Catanese. I militari in forza al Comando provinciale di Catania hanno raggiunto in tempi rapidi l’area, mnetre si procedeva alla momentanea interruzione della circolazione ferroviaria. Gli specialisti Spostato il bagaglio in un’area sicura, è stato sottoposto a un controllo radiografico, che ha permesso di escludere la presenza di dispositivi o meccanismi riconducibili a ordigni esplosivi. Successivamente i militari hanno proceduto all’apertura, rinvenendo al suo interno un fucile ad aria compressa calibro 68 di libera vendita, 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma.