Catania, pedinava la ex e la minacciava: un uomo di 49 anni bloccato dai carabinieri

Ha inseguito la sua ex convivente a bordo di uno scooter e ha preso a calci la portiera della sua auto per costringerla a fermarsi. La donna, 46 anni, è riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112.

La centrale operativa dei carabinieri di Catania ha mantenuto un contatto telefonico costante con la vittima fino all’arrivo di una pattuglia del nucleo Radiomobile, che in pochi minuti ha localizzato e bloccato l’uomo catanese di 49 anni con precedenti penali.

Alla vista dell’auto dei militari, la donna si è subito avvicinata per mettersi in salvo. Lo stalker è stato arrestato per atti persecutori e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima, ancora scossa, ha poi formalizzato querela per precedenti episodi di violenza e minacce, raccontando che non era la prima volta che l’ex la pedinava.